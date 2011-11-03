Грызлов: «ЕР выступает против повышения пенсионного возраста»

Единороссы выступают против повышения пенсионного возраста в России, главное для партии - обеспечение роста продолжительности жизни граждан, заявил глава Высшего совета партии и спикер Госдумы Борис Грызлов.



"Кому нравится, пусть рассуждают о повышении пенсионного возраста. У нас другие приоритеты", - цитирует Грызлова РИА Новости.



По словам политика, на повестке дня стоят задачи более важные и понятные для людей - улучшение качества жизни пенсионеров и обеспечение роста продолжительности жизни: "Их мы и будем решать в первую очередь, и решали все эти годы".



Грызлов напомнил, что даже несмотря на кризис, в 2010 году среднегодовой рост трудовой пенсии превысил 44%. "В 2012 году планируется индексация трудовых пенсий на 9,6%, что выше инфляционных прогнозов, а социальные пенсии вырастут с 1 апреля 2012 года сразу на 14,1%", - добавил он.



Сейчас пенсионный возраст в России для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет. Вопрос о возможности и целесообразности повышения этой планки обсуждается уже несколько лет.