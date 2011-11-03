Матвиенко предлагает сенаторам стать беспартийными на время работы в Совфеде

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предлагает сенаторам на время работы в СовФеде приостанавливать членство в партиях, по ее мнению, высшая палата должна быть надпартийной.



В своем интервью она заявила: "У верхней палаты и нижней палаты парламента – разные задачи. Верхняя палата избирается из представителей политических партий, Совет федерации формируется из представителей регионов. Мы должны быть объективными, принимая решения, не ориентируясь на те или иные политические позиции. Для нас самое главное – интересы людей, интересы государства", – цитирует Матвиенко газета "Известия". Однако запрещать сенаторам симпатизировать той или иной партии она не намерена.



Спикер СФ считает, "что, может быть, на время работы в Совете федерации надо было бы внести предложение о приостановке членства в той или иной партии для более объективного подхода в решении тех задач, которые на нас возложены".

Также Валентина Матвиенко заявила, что с изменением порядка формирования Совфеда она "торопиться" не намерена.