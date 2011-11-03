В Канне перед саммитом G20 Медведев встретится с лидерами БРИКС

В Канне президент России Дмитрий Медведев перед открытием саммита G20, который будет здесь проходить в четверг, встретится с коллегами из БРИКС - Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.



На встрече с лидерами БРИКС рассмотрят такие вопросы, как ситуация в мировой экономике, проблемы в еврозоне, реформа международной валютной системы, регулирование процесса накопления резервов, дохийский раунд переговоров в рамках ВТО, глобальное изменение климата, а также обсудят задачи, которые сейчас стоят перед "большой двадцаткой", передают Вести.ру.



По информации помощника президента РФ Сергея Приходько на полях саммита глава российского государства также проведет отдельные переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао и президентом Бразилии Дилмой Роуссефф. Кроме того, в Канне возможны встречи Дмитрия Медведева с президентами США и Франции, премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом, федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.



Помощник президента подчеркнул, что по всем вопросам у России есть своя позиция. В частности, что касается мирового развития, то РФ вносит свою долю в значительную часть программ по линии международных организаций, важнейшими из которых российская сторона считает программу продовольственной безопасности для беднейших стран, программу развития здравоохранения и образования, программу по обеспечению энергетической безопасности.