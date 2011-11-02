Операция в Ливии вызывает много вопросов к НАТО - МИД РФ

Министерство иностранных дел РФ сделало заявление - завершившаяся операция в Ливии вызывает много вопросов к НАТО и требует тщательного анализа для извлечения уроков на будущее.



В обнародованном в среду комментарии МИД РФ говорится: "Что касается операции "Объединенный защитник", то остается немало вопросов к Североатлантическому альянсу и к отдельным его членам, принимавшим участие в этой операции, в отношении того, как на практике выполнялись соответствующие резолюции СБ ООН".



В заявлении российского МИДа подчеркивается, что "речь, прежде всего, идет о жертвах среди мирного населения в результате ударов с воздуха, поставках оружия в нарушение эмбарго, направлении инструкторов и сил спецназа для поддержки одной из противоборствовавших сторон во внутреннем конфликте. Все это требует тщательного и беспристрастного анализа, а также откровенного обсуждения для учета уроков на будущее".