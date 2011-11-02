Президент России участвовал в закрытии II Форума Диалог Россия-Республика Корея

В 11.30 в гостинице «Коринтия Невский Палас» Президент России Дмитрий Медведев принял участие в закрытии Форума «Диалог Россия-Республика Корея», проходившего вчера и сегодня в Санкт-Петербурге.

Накануне Дмитрий Медведев встретился с главой Южной Кореи Ли Мен Баком, с которым он обсуждал сотрудничество двух государств в энергетике, транспорте и военно-технической сфере. - передает корреспондент «БалтИнфо».

Только что в отеле "Коринтия Невский Палас" Ли Мен Бак и Дмитрий Медведев поучаствовали в заключительном пленарном заседании форума, организованном СПбГУ и сеульским университетом «Коре». "Мы будем сообща развивать политику модернизации, поднимать уровень образования,здравоохранения,защищать окружающую среду, использовать энергоэффективные технологии", - заявил глава России на закрытии Форума.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев поблагодарил глав государств за то, что они смогли встретиться с участниками форума, несмотря на интенсивные переговоры. По его словам, в рамках диалога наибольшее внимание уделялось вопросам проведения газопровода в Южную Корею, модернизации, науке и образованию, в том числе биотехнологиям, альтернативным источникам энергии. Для этого будет улучшена система обмена студентами и сотрудничества СМИ. Прорабатывается совместный российско-корейский межвузовский космический проект. Николай Кропачев попросил президентов России и Южной Кореи оказать форуму всяческую поддержку в реализации образовательных проектов.

Президент России Дмитрий Медведев подчеркнул, что форум прошел с большим успехом, собрав политиков, бизнесменов, ученых, а главное - молодых студентов. Президент России считает, что форум поспособствовал укреплению дружеских и доверительных отношений между странами. По словам Медведева, главы государств намерены прислушаться к пожеланиям и советам участников форума в решении обсуждавшихся проблем.