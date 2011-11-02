Сын Муамара Каддафи Саади попросил Интерпол отказаться от его розыска

Сын Муамара Каддафи Саади попросил Интерпол не искать его. По мнению сына убитого бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи, новые власти Ливии не могут провести над ним справедливый судебный процесс.



Интерпол выдал ордер на арест Саади Каддафи 29 сентября. Его обвиняют в участии в уничтожении ливийцев в ходе гражданской войны, «вооруженном запугивании» людей в период, когда он был главой ливийской футбольной команды, а также в махинациях с недвижимостью. В настоящее время сын ливийского лидера находится в столице Нигера. Его место жительства в городе Ниамей скрывается. Саади Каддафи тайно бежал в Нигер под охраной команды телохранителей из Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ирака и России. Власти Нигера остановили конвой Саади Каддафи 11 сентября 2011 года.

Напомним, власти Нигера ранее разрешат ПНС Ливии допросить Саади Каддафи. Но об экстрадиции сына бывшего Муамара Каддафи в Ливию речи не идет.

Муамар Каддафи и другой его сын Мутасим были убиты 20 октября в Сирте.

23 октября Национальный переходный совет Ливии объявил об окончательной победе. В ближайшие восемь месяцев в стране должно быть избрано новое правительство.