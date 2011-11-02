Абрамович рассказал суду Лондона о связях Березовского с чеченцами

Российский олигарх Роман Абрамович в Высоком суде Лондона рассказал о связях бизнесмена Бориса Березовского с чеченцами.

По словам Абрамовича, в 1990-х годах в России считалось, что Березовский связан с чеченцами, которые обеспечивали безопасность его автомобильного бизнеса и имели большие связи в Москве. В ответ на это заявление адвокат Березовского Лоренс Рабинович напомнил, что в показаниях Абрамовича говорится, что его доверитель якобы финансировал чеченских сепаратистов.

По словам владельца англиского футбольного клуба "Челси", все, что связано с чеченскими сепаратистами и их финансированием, было общеизвестным фактом. "Никто этого на тот момент не скрывал, даже глава МВД", - отметил Абрамович. Адвокат Березовского напомнил, что его подзащитный с помощью своих связей с с чеченцами помог освободить 536 заложников, в том числе граждан Великобритании. По словам Абрамовича, деньги на выкуп за заложников давал он, а непосредственно переговоры вел партнер Березовского Бадри Патаркацишвили, передает "Коммерсантъ".

Напомним, в Высоком суде Лондона рассматривается иск Березовского к Абрамовичу почти на 5,5 миллиардов долларов.