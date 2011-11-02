В Вашингтоне скончалась мать госсекретаря США Хиллари Клинтон

В Вашингоне во вторник, 1 ноября, скончалась мать госсекретаря США Хиллари Клинтон и теща Билла Клинтона Дороти Родэм.

Родэм умерла на 93 - м году жизни умерла в окружении своей семьи в одной из больниц Вашингтона.

Из-за ухудшения состояния Дороти Родэм в последние дни Хиллари Клинтон отменила запланированные поездки в Великобританию и Турцию, чтобы быть рядом с матерью.

Дороти Родэм избегала внимания СМИ и крайне редко давала интервью. Только в 2008 году, когда Хиллари Клинтон боролась на праймериз за право участвовать в президентских выборах США от Демократической партии, Родэм несколько раз появилась вместе с дочерью на мероприятия, посвященных проблемам женщин.