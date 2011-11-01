МИД РФ: Россия не допустит повторения ливийского сценария в Сирии

Россия не допустит повторения ливийского сценария в Сирии, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров во вторник в Абу-Даби. Он подчеркнул, что "мы не поддерживаем режимы, мы поддерживаем международное право".

Глава дипломатического ведомства отметил, что позиция России основывается на необходимости диалога между властями и оппозицией Сирии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 1 ноября, о поддержке мирной инициативы Лиги арабских государств (ЛАГ) по восстановлению спокойствия в Сирии.

"Данная инициатива является единственным способом убедиться в том, что сирийцы сами будут решать будущее своей страны мирным путем посредством национального диалога и общегражданского примирения", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции в Абу-Даби.

Также министр выразил надежду, что правительство Сирии в ближайшее время законодательно утвердит предложения ЛАГ, отмечает РИА Новости. По словам главы внешнеполитического ведомства, позиция России относительно Сирии по-прежнему заключается в недопустимости иностранного вмешательства во внутренние дела страны.