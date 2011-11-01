Медведев пояснил, для чего «Единой России» нужно лидерство

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня на встрече с однопартийцами выразил надежду, что «Единая Россия» после выборов в Госдуму 4 декабря сохранит лидирующие позиции. По словам Медведева, у партии есть для этого все возможности.

Президент отметил, что «Единой России» лидерство нужно не ради лидерства. «Лидерство «Единой России» нужно для того, чтобы проводить преобразования, проводить модернизацию нашей страны, экономики, социальной сферы», - пояснил Дмитрий Медведев.

Он считает, что «Единая Россия» как правящая партия должна быть обязательно партией конкретных, реальных дел. По мнению Медведева, у оппозиции всегда удобная ситуация – критиковать легче. «А тот, кто взял на себя ответственность, ему значительно труднее», – сказал Медведев, пояснив, что это нужно воплощать в практической жизни. Президент надеется, что большинство членов партии – люди с активной жизненной позицией, которые не ждут «милости от природы», а стремятся менять жизнь к лучшему. «Мне бы очень хотелось, чтобы в партии преобладали люди второй категории», – заключил Дмитрий Медведев.