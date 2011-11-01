В Ливии главой временного правительства избран академик Абдул аль-Рахим аль-Киб

В Ливии новым главой переходного правительства страны избран академик из Триполи Абдул аль-Рахим аль-Киб

Выборы нового премьер-министра проходили открытым голосованием членов Переходного национального правительства. Академик Абдул аль-Рахим аль-Киб одержал победу в первом туре голосования. Его кандидатуру поддержали 26 из 51 членов ПНС, сообщают западные СМИ. Основными его конкурентами считались министр нефтяной промышленности Али Тархуни, представитель ПНС в Европе Али Зидан и бывший политический диссидент Идрис Абу Файед.



Ученый Абдул аль-Рахим аль-Киб проводил исследования в области электричества. Многие годы он проработал в США в Университете Алабамы, сотрудничал с ОАЭ.





Напомним, после убийства Муамара Каддафи занимавший пост главы ПНС Махмуд Джабриль подал в отставку. Как он заявил, в связи с "освобождением страны".