ФБР опубликовало видео из досье на Анну Чапман (ВИДЕО)

ФБР опубликовало на своем сайте десятки документов, фотографий и записей видеонаблюдения по делу «русских шпионов», высланных из США в июле 2010 года.

На одной из записей Федерального бюро расследований США Анна Чапман беседует в кафе с человеком, который оказался агентом американских спецслужб: «русская шпионка» выкладывает на стол какие-то бумаги или журналы, а также наушники.

В досье ФБР главная героиня шпионского скандала 28-летняя Анна Чапман фигурирует довольно часто. Чапман к тому моменту провела в США всего четыре месяца и, по оценкам спецслужб, не успела причинить существенного вреда американскому государству.

На одной из видеозаписей она отправляется в магазин Macy's в Нью-Йорке в январе 2010 года. Чапман покупает там леггинсы и примеряет шляпы. По данным Федерального бюро расследований США, она якобы передает закодированные сообщения, сидя в кафе в центре города.

На другом видео Чапман открывает свой ноутбук, находясь в книжном магазине. «Техническое прикрытие указало, что компьютерный сигнал начал передаваться в тот же самый момент», - говорится в значительно отредактированном описании видео, передает ВВС. По мнению ФБР, оно должно продемонстрировать процесс выхода шпионов на связь со своими кураторами.



На еще одной записи Майкл Зоттоли выкапывает что-то из тайника. Другое видео, как утверждает ФБР, демонстрирует встречу Ричарда Мерфи с представителем российского правительства. Один мужчина на ходу передает другому какой-то пакет. Другая запись, якобы, показывает процесс закладывания тайника Михаилом Семенко.

На сайте ФБР публикованы также тексты исков, поданных американскими властями к задержанным.

Напомним, летом 2010 года американские власти обвинили 10 предполагаемых российских агентов в шпионаже, после чего состоялся обмен четырех человек, осужденных за шпионаж в России.