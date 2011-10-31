МИД РФ предупредил об « ответе» при принятии Канадой «списка Магнитского»

МИД РФ предупредило об адекватном ответе на принятие Канадой «списка Магнитского». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Александр Лукашевич прокомментировал: «Прискорбно, что, копируя известные шаги законодателей и властей США, устраивающих политические игры с запретными списками для россиян, депутаты канадского парламента попирают принцип презумпции невиновности и игнорируют продолжающееся в России всестороннее расследование трагедии, произошедшей с Магнитским».

В комментарии также отмечается, что включенные в проект формулировки заведомо искажают реальную ситуацию в России. В МИДе также сообщили, что данная акция расценивается как фактическое подстрекательство к вмешательству во внутренние дела России. «Рассчитываем, что власти Канады проявят благоразумие и воздержатся от подобных недружественных действий. Если же здравый смысл будет проигнорирован, это, разумеется, не останется без адекватного ответа с нашей стороны», – сказано в сообщении представителя МИДа.

В понедельник, 31 октября, в парламент Канады был внесен законопроект о санкциях в отношении российских чиновников по делу юрисконсульта фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в СИЗО в 2009 году.



Напомним, Госдепартамент США, в июле 20111 года, не дожидаясь принятия законопроекта в конгрессе, объявил о визовых санкциях по делу Магнитского. В ответ Россия утвердила список граждан, пребывание которых в нашей стране нежелательно.