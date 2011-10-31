Юрий Лужков: Дмитрий Медведев имеет диктаторские замашки (ВИДЕО)

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что президент РФ Дмитрий Медведев категорически не приемлет инакомыслия - в отличие от премьер-министра России Владимира Путина.

В интервью Русской службе ВВС Лужков сказал, что на Западе Путина считают менее демократичным, чем Медведева. По мнению экс-градоначальника Москвы, "Медведев имеет диктаторские замашки, замашки, которые связаны с желанием подавить любое инакомыслие".

В ходе интервью ВВС в Испании в Марбелье Юрий Лужков заявил: "Фигура Медведева - совсем иная, чем представляется на Западе. Путин, по сравнению с господином Медведевым, будет эффективнее управлять нашей страной". Лужков пообещал, что обязательно приедет в Россию для беседы со следователем в качестве свидетеля по "делу Банка Москвы". "Это - дело чести", - считает он. Но Юрий Михайлович не уточнил, когда именно он намерен вернуться на родину. Лужков расценивает свое привлечение к следствию в качестве политического давления со стороны Кремля после его интервью радио "Свобода".

Напомним, Пресненский суд Москвы назначил на 14 ноября досудебную подготовку по иску экс-мэра Москвы Юрия Лужкова к руководителю администрации президента РФ Сергею Нарышкину о защите чести и достоинства. Предметом иска Юрия Лужкова стало заявление Сергея Нарышкина о якобы запредельном уровне коррупции, допущенной бывшим московским градоначальником и его окружением

24 октября Лужкова вызвали на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу о хищении в Банке Москвы.