Палестину приняли в состав ЮНЕСКО. Генеральная конференция ЮНЕСКО - главный руководящий орган агентства ООН - проголосовала за принятие Палестины в эту организацию. Резолюцию о принятии поддержали 107 стран, против голосовали 14.

Большинство делегатов встретили это решение аплодисментами. Во время поименного голосования заявку Палестины поддержала Франция, а ранее Париж неоднократно заявлял, что считает голосование в ЮНЕСКО преждевременным, и призывал ограничить процесс признания Палестины процедурой в ООН.

Заявку Палестины также поддержали Россия, Франция, Норвегия, Люксембург, Испания, Греция, Финляндия и Турция. Против проголосовали Швеция, Чехия, Германия, Австралия, Канада, США, Израиль.

Власти Израиля приняли решение отказать Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры в финансировании в случае, если Палестина станет ее полноправным членом. 5 октября такое же решение приняли США. Госсекретарь Хиллари Клинтон в обращении к организации подчеркнула, что вопросы о статусе Палестины находятся в компетенции самой ООН, а не ее подразделений.