Глава Дагестана доложил Путину об успехах в республике и попросил помощи

Премьер-министр РФ Владимир Путин провел в понедельник, 31 октября, рабочую встречу с главой Дагестана Магомедсаламом Магомедовым. Глава республики доложил главе российского правительства об успехах в Дагестане.

«В регионе ожидается 8-процентный рост ВРП, промышленность выросла на 10%, повышается урожай овощей, снижается безработица», - отрапортовал Магомедов.

В числе хороших показателей глава Дагестана отметил в этом году наиболее динамичное развитие промышленности, передает Интерфакс. По его данным, за счет обрабатывающих предприятий в республике будет 10-ти процентный рост промышленности. «По сельскому хозяйству у нас очень стабильные показатели», - отметил Магомедов.

В сельском хозяйстве глава республики отметил то, что в этом году собрали рекордный урожай винограда - больше 140 тыс. тонн. «Это очень хороший показатель за все постсоветское время, даже после антиалкогольной компании, скажем, - самый высокий результат. По-прежнему у нас самое большое поголовье овец и коз в стране - больше 4,5 млн. голов», - отчитался Магомедов.



Глава Дагестана обратился к Путину с просьбой, чтобы по республике действовала специальная программа, именно для подъема социальной сферы, даже если принятие Северо–Кавказской программы затянется или перейдет на 2015 год. Магомедов напомнил, что во время прошлой встречи председателем правительства РФ было дано поручение разработать федеральную целевую программу. «Но поскольку сейчас разрабатывается общая программа развития Северо-Кавказского федерального округа, поэтому отдельная наша программа по республике приостановлена», - сказал глава Дагестана.