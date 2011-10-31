МИД РФ: Переговоры России и НАТО по ЕвроПРО зашли в тупик

Переговоры России и НАТО по ПРО находятся в тупике, заявили в МИД РФ, из-за нежелания Запада предоставить Москве юридические гарантии ненаправленности против нее европейской противоракетной обороны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

США и НАТО, несмотря на протесты Москвы, продолжают размещение элементов ПРО в Европе, со своей стороны Россия настаивает на предоставлении юридических гарантий ненаправленности этой системы против нее.