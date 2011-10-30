Мэр Ижевска Денис Агашин подкупает ветеранов (ВИДЕО)

Мэр Ижевска Денис Агашин на встрече с ветеранскими организациями города заявил, что без голосования за "Единую россию" региону денежные средства не дадут. "Потому что сегодня, начиная с самого верха, с федерации, распределение денег и всех ресурсов - все идет именно так", - пояснил член Генерального совета партии "Единая Россия", глава ижевской администрации Агашин.

Мэр столицы Удмуртии четко обозначил зависимость размера бюджетной поддержки от количества голосов, отданных за "ЕР" на выборах в Госдуму, передает "Эхо Москвы".

"Единая Россия" - это, да, партия власти. Кто ее поддерживает, тому и добавляют денежные средства, и увеличивают финансирование", - подчеркнул мэр Ижевска.

Денис Агашин привел цифры: "Если партия в вашем районе набирает до 51%, значит, ничего не меняется по финансированию... Если партия набирает в том или ином районе от 51% до 54% - я выхожу с предложением осуществить финансирование на районное отделение 500 тысяч руб. Если партия набирает в соответствующем районе от 55% до 59% - 700 тысяч руб. Если партия набирает свыше 60% - 1 млн. руб. на районную ветеранскую организацию", отметив, что никаких других партий он не знает. Задавшему вопрос из зала о нарушении Конституции и закона сити-менеджер Ижевска ответил: "Я не нарушаю ни Конституцию, ни закон, потому что я на сегодняшний день являюсь членом партии "Единая Россия".