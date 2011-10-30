Сирия во всех отношениях отличается от Египта, Туниса, Йемена и других арабских стран, которые с начала этого года были охвачены антиправительственными волнениями, подчеркнул Башар Асад в воскресном интервью The Sunday Telegraph.

"У нас другая история, другая политика", - уверен он. По мнению президента, повторение "ливийского сценария" в Сирии исключено.

Преобразования правительства поддерживаются народом Сирии, убеждён Башар Асад.

Западные страны в случае вторжения в Дамаск "рискуют разжечь пожар, который охватит весь Ближний Восток". - заявил президент Сирии Башар Асад в интервью, опубликованном в воскресенье британской газетой The Sunday Telegraph. По его словам, попытки иностранных государств вмешаться во внутренние дела Сирии негативно скажутся на ситуации во всем регионе.