И.о. премьера Киргизии: после президентских выборов страна станет стабильной

Президентские выборы, которые проходят в Киргизии в воскресенье, станут последним этапом перед обретением страной стабильности, заявил и.о. премьер-министра республики Омурбек Бабанов.

Он отметил, что, по его мнению, это первые свободные и демократичные выборы президента страны.Бабанов подчеркнул, что на этот раз в Киргизии есть достойные кандидаты в президенты.

Свыше 2,2 тысячи участковых избирательных участков начали свою работу в восемь часов утра (6.00 мск) воскресенья на выборах президента в Киргизии. Президентские выборы станут важнейшим этапом легитимации власти после госпереворота и свержения президента Бакиева в апреле прошлого года.

В настоящий момент главой государства является президент переходного периода Роза Отунбаева.

Первоначально на высший государственный пост претендовали 83 кандидата, однако в настоящий момент в президентской гонке осталось 16 участников.

Лидер политической партии "Республика" Омурбек Бабанов приступил к обязанностям премьер-министра после того, как действующий глава правительства Алмазбек Атамбаев временно сложил полномочия для участия в выборах.