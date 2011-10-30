Если западные страны вмешаются во внутренние дела Сирии, их ожидает "землетрясение" и "десять Афганистанов", если они вмешаются в дела Дамаска, заявил Башар Асад в интервью изданию The Sunday Telegraph.

По его словам, Сирия является центром пересечения интересов в регионе.

"Это место, где сталкиваются тектонические плиты. И если играть с этим, можно в ответ получить землетрясение, — добавил президент Сирии. — Вы хотите увидеть еще один Афганистан? Десять Афганистанов? Любая проблема в Сирии может спалить весь регион".

Асад подчеркнул, что если попытаться разделить Сирию, то это разделит весь регион. При этом президент страны признал, что в самом начале восстания в Сирии власти совершили много ошибок. Асад добавил, что в настоящее время военные борются только с террористами. Также президент Сирии признал, что сейчас ситуация в стране улучшилась.

"Через шесть дней после начала протестов, я запустил процесс реформ. Мы не пошли по пути самоуверенных режимов. Люди были настроены скептически, думали, что реформы это лишь красивые слова. Но когда мы начали объявлять о реформах, проблемы начали уменьшаться", — сказал он.

Напомним, что ранее в беседе с главой МИД Турции Ахметом Давутоглу Асад заявил, что Сирия нанесет ракетные удары по Израилю, если НАТО начнет военные действия в стране.

Президент Сирии также пригрозил, что призовет движение "Хизбалла" в Ливане нанести удар по Израилю.