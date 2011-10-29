В Екатеринбурге полиция изъяла тираж газеты с фото полуголых лидеров 3-х партий

В екатеринбургской типографии в субботу полиция изъяла более 130 тысяч экземпляров газеты с фотографией полуголых лидеров трёх российских политических партий - "СР", ЛДПР, и КПРФ.

Впервые в политической истории Среднего Урала сотрудники полиции изъяли крупную партию незаконной печатной продукции с фальсифицированными исходными данными, прочащую честь и достоинство лидеров сразу трёх политических партий - ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ - и кандидатов от этих партий в депутаты Свердловской областной думы, сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России.

На одной из страниц газеты красуется большая фотография Владимира Жириновского, Сергея Миронова и Геннадия Зюганова, которые в одних плавках бегут из моря на пляж. На первой странице размещены карикатуры на кандидатов от этих партий, претендующих на места в Государственной думе и Свердловской областной думе.

В ходе проверки было установлено, что газета печаталась в Челябинске, где в местной типографии было изъято еще 112 тыс. экземпляров, готовых к распространению.



Ведутся поиски заказчика издания, сообщает RBC.