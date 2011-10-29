"Единая Россия" скупает оппозиционные листовки по 2 рубля за штуку

Партия "Справедливая Россия" жалуется на сложности при проведении предвыборной кампании. Оппозиционные газеты эсеров не желают распространять в регионах, а "Единая Россия" даже открывает специальные пункты скупки.



Жалобу через пресс-службу партии распространил лидер партийного списка в Рязанской и Тамбовской областях Дмитрия Гудкова. По его словам, на прошлой неделе он заключил договор с агентством и оплатил разнос 120-тысячного тиража партийной газеты в Рязани. Агентство должно было распространить тираж на этих выходных. Но после "совещания" в Москве директор агентства "отказалась выполнить условия договора и расторгла его с нами без объяснения причин, пообещав вернуть деньги", цитирует Гудкова "Интерфакс".



"Несговорчивым руководителям частных контор власть предлагает новые контракты взамен на отказ сотрудничать с оппозицией", - отметил Гудков. "Так что единственная возможность достучаться до избирателя - это создавать свои сети, что сильно ударит по бюджету оппозиционных властей", - полагает лидер партийного списка. Эсер также отметил, что чиновники открывают специальные "приемные пункты" для скупки оппозиционной прессы. "Например, нашим партийцам в Рязани и Тамбове активно предлагают по два рубля вознаграждения за каждый экземпляр газеты или листовки", - подчеркнул Гудков.