Владимир Путин и Александр Жуков посетят Калининградскую область

Председатель Правительства России Владимир Путин и вице-премьер Александр Жуков посетят Калининградскую область. Путин и Жуков намерены обсудить решение проблем региона.



По словам Путина, Калининградская область - "анклавный регион, чрезвычайно стратегически важный для нас". "И вопросов нерешенных там тоже много накопилось. Многое сделано, но, тем не менее, проблем... Вот как раз здесь проблем гораздо больше, чем сделано... Это касается и сохранения рабочих мест в самых разных отраслях производства. Это касается энергетики, инфраструктуры, рыбного хозяйства", - цитирует Путина РИА Новости. Александр Жуков возглавляет избирательный список партии "Единая Россия" по Калининградской области.