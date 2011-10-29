Путин требует ужесточить борьбу с «любителями откатов и распилов»

Председатель российского Правительства Владимир Путин заявил о необходимости самого жесткого контроля за расходованием бюджетных средств и борьбы с «откатами» и «распилами».



Такое заявление Путин сделал, поздравляя в пятницу сотрудников Росфинмониторинга с десятилетием со дня создания ведомства. «Нужен самый жесткий контроль за расходованием бюджетных средств, а любителей так называемых "откатов" и "распилов", надо бить не просто по рукам, по морде надо бить, да так, чтобы желания не было разевать рот на народные деньги», — подчеркнул глава правительства. По словам Путина, Росфинмониторинг должен усилить взаимодействие с правоохранительными и судебными органами. Путин отметил роль Росфинмониторинга в противодействии коррупции. Премьер подчеркнул, что данное направление нужно усиливать. «Подчеркну: надежный барьер на пути отмывания преступных доходов и капиталов — это один из ключевых элементов антикоррупционной политики государства», — цитирует Путина РИА Новости.