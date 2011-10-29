Дело в отношении экс-президента Украины Леонида Кучмы доведут до суда

Генпрокуратура Украины не намерена закрывать уголовное дело против экс-президента Леонида Кучмы. Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин заявил, что дело против Кучмы не будут закрывать, несмотря на решение Конституционного суда, передал украинский телеканал "Интер" минувшей ночью.

К такого рода доказательствам относятся записи, якобы сделанные бывших майором госохраны Николаем Мельниченко в кабинете бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Генпрокуратура Украины весной 2011 года возбудила уголовное дело и предъявила обвинение Кучме в превышении власти и служебных полномочий, которое привело к убийству оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году. После убийства журналиста были обнародованы записи, якобы сделанные Мельниченко в кабинете Кучмы. На записи голос, похожий на голос Кучмы, отдает распоряжение "разобраться" с Гонгадзе.

По словам Кузьмина, в качестве доказательств по этому делу приобщены и эти пленки, передает РИА Новости. "Окончательную оценку допустимости доказательств даст суд. На стадии следствия дело в отношении Кучмы прекращено не будет", - сказал генпрокурор Украины Ренат Кузьмин.