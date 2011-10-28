Центризбирком в пятницу провёл жеребьёвку для партий в избирательном бюллетене. С помощью лототрона были разыграны порядковые номера для голосования между партиями, которые участвуют в выборах в Госдуму 4 декабря.

Первый номер достался «Справедливой России», вторые - либерал-бемократы, третьими стали патриоты, четвертые коммунисты, на пятом месте - яблочники, единороссы - шестые, на седьмом месте - правые.

Представители партий по установленному заранее порядку подходили к лототрону и доставали из него шарики с номерами.