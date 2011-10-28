Владимир Путин примет участие в заседании совета глав правительств ШОС

Председатель российского правительства Владимир Путин 7 ноября примет участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Участники встречи в Санкт-Петербурге обсудят перспективы деятельности организации. Встреча пройдет под знаком десятой годовщины образования ШОС. Повестка дня предстоящего заседания содержит перспективы дальнейшего совершенствования деятельности организации, практические меры по продвижению сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, научно-технической, сельскохозяйственной, гуманитарной и других сферах.