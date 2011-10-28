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Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Молдавию 22 ноября

28 октября 2011, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Молдавию 22 ноября

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить с визитом Молдавию 22 ноября 2011. Аспекты визита Лаврова были обсуждены сегодня в Кишиневе в ходе нового раунда молдавско-российских политических консультаций.

Переговоры прошли на уровне заместителей министров иностранных дел РФ и Молдавии. Российскую делегацию возглавлял Григорий Карасин, делегацию Молдавии - Андрей Попов. Стороны обсудили целый ряд актуальных вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в экономической, гуманитарной областях, а также приднестровскую проблематику, передает РБК.

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Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

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Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с женщиной-матерью, подозреваемой в убийстве собственного сына. Видеозапись следственных действий опубликована в YouTube.

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В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

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СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

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//Общество

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных холодным оружием людей людей напали на людей в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегополис Большой Лион. В результате нападения один человек убит.

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22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

Французский гонщик, пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки 9-го этапа серии в Бельгии. О гибели пилота сообщили представители Международной автомобильной федерации.

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Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

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Одна из самых красивых моделей Ирина Шейк возбудила подписчиков соцсети Instagram, опубликовав фото без юбки. 33-летняя модель показала свою идеальную фигуру.

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43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя актриса Елена Захарова порадовала поклонников, опубликовав видео, как она в бикини плещется в море. По признанию актрисы, она так любит море, что называет себя "морезависимой".

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В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный упал двухместный вертолет. По предварительным данным, вертолет задел линии электропередач и упал в реку. На место выехали спасатели.

//Общество

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур, по данным на утро 31 августа, поднялся на 19 сантиметров и составляет 727 сантиметров (7,27 метра) в районе города Комсомольска-на-Амуре. Город продолжает бороться с наводнением.

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Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Грузии неподалеку от Тбилиси. Три микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись в Гардабанском районе недалеко от села Телет.

//В мире

Меркель собирается вернуться в науку

Меркель собирается вернуться в науку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель задумывается, чем займется после руководства немецким правительством. Срок ее полномочий истекает после 2021 года. Меркель -выпускница физического факультета Лейпцигского университета.

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«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

Сегодня, 31-го августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» – «Ростов». Арбитр поединка Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

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Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

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Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа

Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа

Украина, Польша и США подписали договор о сотрудничестве в поставках американского газа. От Украины межправительственное соглашение о сотрудничестве по газу подписал секретарь СНБО Александр Данилюк.

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//Общество

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликоваловидео учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Пуск прошел на полигоне Капустин Яр. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Минобороны.

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Гендиректор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался в возрасте 46 лет

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В ночь на субботу, 31 августа, скоропостижно скончался генеральный директор туроператора TEZ TOUR Дмитрий Шершнев. Гендиректору туристической компании было 46 лет. У него осталась жена и двое детей.

//Метеоновости

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю сентября

Синоптики дали прогноз погоды на первую неделю сентября

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//Общество

В Москве в метро на "серой" ветке погиб мужчина

В Москве в метро на "серой" ветке погиб мужчина

В Москве в субботу, 31 августа, движение поездов по Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена было было прервано из-за падения пассажира на рельсы. Поезда стояли на участке от "Нагорной" до "Пражской".

//Общество

Услышав приговор суда, женщина, заморившая голодом своих маленьких детей, смеялась и хлопала в ладоши

Услышав приговор суда, женщина, заморившая голодом своих маленьких детей, смеялась и хлопала в ладоши

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//Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев в юбилей сына опубликовал в сети стильное фото Кирилла

Дмитрий Нагиев в юбилей сына опубликовал в сети стильное фото Кирилла

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев оригинально поздравил сына Кирилла с юбилейным днем рождения. Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Знаменитый отец красавца-мужчины опубликовал фото любимого сына.

//Новости СМИ2

//Политика

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.

//Шоу-бизнес

Богомолов начал раздавать приглашения на свадьбу с Собчак. Приглашен Сергей Собянин

Богомолов начал раздавать приглашения на свадьбу с Собчак. Приглашен Сергей Собянин

Режиссер и жених телеведущей Константин Богомолов начал раздавать приглашения на их с Ксенией Собчак свадьбу. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной вручил конверт с приглашением Сергею Собянину.

//Политика

Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

Зеленский охарактеризовал "Северный поток-2" как угрозу всей Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об "угрозе" всей Европе из-за "Северного потока-2". По словам украинского лидера, энергетический проект неприемлем для европейских стран.

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В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW серьезно пострадала 33-летняя бизнесвумен

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW серьезно пострадала 33-летняя бизнесвумен

В центре Москвы при столкновении Lamborghini и BMW пострадала 33-летняя бизнесвумен Марина Мелехова. Женщина находится в больнице. По некоторым данным, Мелехову с переломом позвоночника положили в реанимацию.

//Общество

Мирное шествие оппозиции в Москве закончилось действительно мирно

Мирное шествие оппозиции в Москве закончилось действительно мирно

Участники несанкционированной акции спокойно дошли до Пушкинской площади. Полиция никого не задерживала. Telegram-каналы насчитали не больше 5 тысяч участников. Среди них были Соболь, Митрохин и Явлинский

//Общество

Стало известно имя девушки, продавшей мороженое Путину и Эрдогану на МАКС-2019

Стало известно имя девушки, продавшей мороженое Путину и Эрдогану на МАКС-2019

Мороженое на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) президенте РФ Владимиру Путину и турецкому лидеру Рейджепу Эрдогану продала Екатерина Сафронова.

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Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

Робот "Федор" остался недоволен космонавтом с молотком

Телеканал "Вести" опубликовал видео с роботом "Федором", прибывшем на МКС. Сейчас робот находится с космонавтом Алексеем Овчининым в модуле "Поиск" и уже успел опубликовать твит с жалобами.

//В мире

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин возмутился заявлениям певца и актера Вахтанга Кикибидзе о российской политике и подозревает, что у 80-летнего артиста начался старческий маразм.

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"Он не знает, что такое оккупация", - высказался Пушков о мнении главы МИД Латвии об "оккупации" СССР

"Он не знает, что такое оккупация", - высказался Пушков о мнении главы МИД Латвии об "оккупации" СССР

Сенатор Алексей Пушков высказался о мнении главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что три республики Прибалтики никогда не входили в Советский Союз, а были "оккупированы" СССР.

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Сразу три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Сразу три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда

Три воздушных судна по разным причинам в ночь с 30 на 31 августа совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили журналистам в администрации региона в субботу.

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Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

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В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась несанкционированная акция за честные выборы. На Чистых прудах собираются люди

В Москве началась акция против репрессий и за честные выборы. Шествие не было согласовано с городскими властями. Вчера прокуратура города и полиция предупредили организаторов массовой акции о её незаконности

//Происшествия

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Пострадавшую девочку при жесткой посадке самолета оперируют в больнице

Девочку, пострадавшую во время жесткой посадки легкомоторного самолёта вблизи деревни Минино в Клинском районе, отправили на операцию. Отмечается, что девочка получила травму, есть вероятность, что у неё сломан позвоночник.

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В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке установили бюст Захарченко

В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой ДНР Александру Захарченко в годовщину его смерти. Он погиб 31 августа 2018 года при взрыве в одном из кафе в центре города.

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В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

В Харьковской области на границе от взрыва погиб украинский военный

Украинский пограничник погиб во время несения службы. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу, 30 августа, в Харьковской области.

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Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

Бывший судья стрелял в пенсионера МВД в Подольске

В деревне в деревне Матвеевское в подмосковном Подольске бывший судья в ходе конфликта выстрелил в пенсионера МВД. Местные жители услышали хлопки около дома. Инцидент произошёл 17 августа.

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В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

В Сети обсуждают танец Олега Газманова в одном полотенце

Пользователи обсуждают зажигательный танец известного исполнителя Олега Газманова. Супруга певца поделилась с подписчиками видео, где звезда танцует на балконе под собственный хит в одном полотенце.

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СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

СМИ: известны подробности разбившегося под Москвой самолёта

Очевидцы сообщили подробности трагедии с легкомоторным самолётом, который совершил жёсткую посадку вблизи деревни Минино в Клинском районе. Ведётся расследование уголовного дела.

//Авторы АН

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