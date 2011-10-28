Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Молдавию 22 ноября

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить с визитом Молдавию 22 ноября 2011. Аспекты визита Лаврова были обсуждены сегодня в Кишиневе в ходе нового раунда молдавско-российских политических консультаций.



Переговоры прошли на уровне заместителей министров иностранных дел РФ и Молдавии. Российскую делегацию возглавлял Григорий Карасин, делегацию Молдавии - Андрей Попов. Стороны обсудили целый ряд актуальных вопросов, касающихся сотрудничества двух стран в экономической, гуманитарной областях, а также приднестровскую проблематику, передает РБК.