Владимир Путин выступит на заседании правления Торгово-промышленной палаты

Председатель Правительства Владимир Путин в пятницу примет участие в расширенном заседании правления Торгово-промышленной палаты России. В своем выступлении Путин затронет целый ряд тем, касающихся экономики страны.



В заседании примут участие глава Министерства экономического развития Эльвира Набиуллина, министр энергетики Сергей Шматко, и.о. министра финансов Антон Силуанов, руководители ТПП РФ, представители бизнес-сообщества. Как ожидается, в выступлении Путина на заседании, а также в ходе последующей дискуссии будут затронуты такие темы, как развитие механизмов государственно-частного партнерства и их роль в модернизации экономики страны, передает РБК. Также собравшиеся обсудят продвижение интеграции на постсоветском пространстве и нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.