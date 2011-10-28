Матвиенко: Система выборов несовершенна

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила ряд серьезных проблем, существующих в системе выборов. В интервью "Комсомольской правде" Матвиенко назвала систему несовершенной.



По мнению председателя Совфеда, президент России Дмитрий Медведев в последнее время предпринимает серьезные усилия для того, чтобы демократизировать существующую систему. В частности, Матвиенко напомнила о снижении выборного барьера. При этом, сейчас не лучший период для реформации существующей системы в связи с предстоящими в декабре выборами в Государственную Думу, отметила

Матвиенко. "Когда выборы пройдут, нужно будет, по моему мнению, еще раз вернуться к анализу всей этой ситуации и подумать о дальнейших шагах по демократизации и либерализации нашей выборной системы", - сказала председатель российского Совфеда.