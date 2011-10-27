Азаров: Украина и Россия почти договорились о делимитации морской границы

Россия и Украина почти договорились о делимитации морской границы, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. Для завершения переговоров двум странам осталось найти компромисс по участку границы возле Тузлы.



"Мы практически договорились, что Азовское море считаем сугубо внутренним морем, там граница никаких вопросов не вызывает", - сказал Николай Азаров в интервью радиостанции "Эхо Москвы". "Осталось договориться о небольшом участке между Тузлой и Крымом", - отметил украинский премьер.