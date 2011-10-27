Хиллари Клинтон призывает Фиделя Кастро уйти из политики

Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала экс-лидера Кубы Фиделя Кастро уйти из политики.По словам Клинтон, Соединенные Штаты хотят, чтобы Куба стала демократической страной.



«Наша позиция остается неизменной на протяжении более 50-ти лет. Мы считаем, что Кастро должен уйти», - сказала госсекретарь в комитете по международным делам палаты представителей Конгресса США. «Мы хотим, чтобы Куба стала демократической страной, кроме того, мы хотим оказать помощь людям, нуждающимся в переменах», - цитирует Клинтон агентство EFE.