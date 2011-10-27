"Патриоты России" официально стали участниками кампании на выборах в Госдуму

Центризбирком России зарегистрировал список кандидатов в депутаты Государственной Думы шестого созыва, выдвинутый политической партией "Патриоты России". В списке "Патриотов" - 309 имен.



Партии считаются официальными участниками думской избирательной кампании, пройдя процедуру регистрации. Кандидаты получают соответствующие удостоверения, передает РИА Новости. "Патриоты России" стали последней партией, список которой зарегистрировал ЦИК. Для участия в выборах непарламентским партиям "Патриоты России", "Яблоко" и "Правое дело" было необходимо собрать 150 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.