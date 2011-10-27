Все политические партии прошли первый этап думской кампании

Все российские политические партии впервые с 1993 года допущены к участию в выборах в Государственную Думу. Выборы в Госдуму состоятся 4 декабря. В четверг ЦИК зарегистрировал последние списки кандидатов в депутаты.



Центризьирком зарегистрировал списки партий "Яблоко" и "Патриоты России". Ранее эту процедуру прошли КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия" и "Правое дело". По мнению политологов, первый этап предвыборной кампании прошел спокойно, а его участники могут быть довольны собой. Предстоящий этап - жеребьевка по определению мест в избирательном бюллетене и распределению эфирного времени, передает РИА Новости.