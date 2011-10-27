Власти Украины примут во внимание критику Европарламента

Власти Украины примут во внимание критические замечания Европейского парламента и продолжат диалог с Евросоюзом по всем вопросам повестки дня. Об этом заявил глава МИД Украины Константин Грищенко.



По его словам, украинские власти также обратили внимание и на критические элементы резолюции. "Они будут учтены в процессе реализации провозглашенных президентом Украины системных реформ, которые базируются на принципах демократии и верховенства права", - заявил Грищенко. По его словам, соблюдение демократических норм и стандартов, принципов верховенства права, являются основополагающими принципами внутреннего развития Украины. «Мы готовы к продолжению и углублению диалога с ЕС по всем вопросам повестки дня наших отношений», - цитирует Грищенко Интерфакс.