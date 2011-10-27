Совет Безопасности ООН отменил бесполетную зону в Ливии

В четверг Совет Безопасности ООН отменил установление бесполетной зоны над Ливией. Соответствующая резолюция была одобрена на заседании Совбеза. За основу документа взяты два проекта, внесенные Россией и Великобританией.



За резолюцию проголосовали 15 членов СБ, передает ИТАР-ТАСС. Введение бесполетной зоны предусматривалось резолюцией 1973, принятой СБ ООН 17 марта 2011 года. По существу, резолюция санкционировала военную кампанию НАТО под предлогом защиты гражданского населения.