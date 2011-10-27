Грузия согласилась на новые предложения по вступлению России в ВТО

В четверг Грузия приняла новые предложения, переданные через швейцарских посредников, по разрешению вопросов с контролем границ. Это открывает России путь к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).



Об этом сообщают грузинские СМИ. Предложения включают электронный обмен данными о торговле и международный контроль границы между Россией и Абхазией и Южной ОсетиейКак, заявил глава грузинской делегации на переговорах в Женеве Серги Капанадзе.