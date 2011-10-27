ЦИК в четверг зарегистрировал предвыборный список партии "Патриоты России". Возглавляют его председатель Геннадий Семигин, киноактер Сергей Маховиков и зампред партии Надежда Корнеева.

"Патриоты России" стали последней из семи зарегистрированных в Минюсте политических партий, чьи федеральные списки прошли процедуру регистрации.

Ранее сегодня стало известно, что Центризбирком зарегистрировал предвыборный список кандидатов от партии "Яблоко". Во главе «яблочников» - один из основателей партии Григорий Явлинский, председатель "Яблока" Сергей Митрохин и глава внутрипартийной фракции "Зеленая Россия" Алексей Яблоков.

Таким образом, в избирательных бюллетенях к выборам в нижнюю палату парламента будут представлены все 7 партий.