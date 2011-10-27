Россия предложила Совбезу ООН проект резолюции по ливийскому оружию

Россия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции, призывающий ливийские власти не допустить распространения оружия, оказавшегося бесхозным в результате конфликта. Об этом заявил замглавы МИДа Геннадий Гатилов.



По мнению Гатилова, бесхозное оружие может представлять собой угрозу региональному миру и безопасности. Крайне важен вопрос об исчезновении ПЗРК и других видов оружия, отметил Гатилов. "Россия поставила этот вопрос в СБ и внесла соответствующий проект резолюции. Текст этой резолюции находится на финальной стадии согласования и, очевидно, может быть вынесен на голосование в ближайшие дни", - цитирует Гатилова «Интерфакс».