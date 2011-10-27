Лужков подал иск в суд на руководителя администрации Президента РФ Нарышкина

Пресненский суд Москвы зарегистрировал в четверг, 27 октября, иск экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, поданный против руководителя администрации Президента РФ Сергея Нарышкина.

Адвокат Лужкова Алексей Мельников сообщил, что иск подан о защите чести и достоинств, а предметом иска стало заявление ответчика о якобы запредельном уровне коррупции, допущенной бывший мэром Москвы и его окружением.

Мельников указал, что его клиент требует компенсации причиненного морального вреда в размере одного миллиона рублей.

«Мой доверитель никогда не совершал коррупционные преступления, против него никогда не заводилось уголовное дело, а наша позиция неизменна - всегда последовательно опровергать в суде все недостоверные и порочащие сведения, озвученные любыми лицами, невзирая на занимаемые ими должности», - пояснил позицию истца адвокат.

По словам Лужкова, при разговоре о коррупции в нашей стране искоренением этого зла должны заниматься правоохранительные органы, передает РИА Новости. «И если Нарышкин заявляет о разгуле коррупции в столице, где размещены все правительственные учреждения, то первый вопрос надо адресовать ему самому и другим высшим госчиновникам по тому, как обстоят дела с борьбой с коррупцией. Это вопросы власти, а не мои», - заявил бывший градоначальник.

По словам Лужкова, он занимался хозяйством и занимался честно, работал на пользу города, на пользу государства.