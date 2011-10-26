Дмитрий Медведев: Выборы не остановят модернизацию России

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня пообещал, что широкомасштабный процесс модернизации, запущенный в России, не будет прекращен в связи с выборами в Госудуму и выборами главы государства.

Выступая на открывшеся в Москве международном форуме по нанотехнологиям "RUSNANOTECH-2011", Медведев рассказал, что прочитал в прессе несколько заметок, в которых утверждалось, что в период выборов российскому руководству будет не до модернизации. По словам главы государства, он прочел, якобы, речь идет «о галимом пиаре», которым занимаются все политические силы, а модернизация - это больше не модная тема, потому что на ней политических дивидендов не наживешь, передает РИА Новости.

Медведев опроверг такие домыслы. Президент России считает, что это совершенно не так. «Во-первых, модернизация - это модная тема. На ней можно получать политические дивиденды. Во-вторых, мы, будем только увеличивать финансирование по всем направлениям модернизации, включая инновационное направление и нанотехнологии», - подчеркнул президент Медведев.



В России выборы в Госдуму пройдут в декабре текущего года, а в марте 2012 года - выборы президента России.