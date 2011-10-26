В Пермском крае представители "Единой России" проверяют заявления сотрудников СИЗО города Кудымкар о принуждении вступления в ряды "единороссов".

О том, что сотрудников СИЗО заставляют вступать в ряды "Единой России", пригрозив в неприятностями на работе, сообщил представитель ассоциации некоммерческих организаций "Голос", занимающейся защитой прав избирателей, Виталий Ковин. А к Ковину обратились журналисты одного из СМИ Кудымкара, рассказавшие об инциденте.

В региональном отделении "Единой России" сообщили, что в среду начали проверку по данному факту. В настоящее время установлено, что начальник СИЗО города Кудымкар давал не приказания вступать в партию, а рекомендации. Более точной информации пока нет, передает Интерфакс. В избирательную комиссию Пермского края таких жалоб не поступало.