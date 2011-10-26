Анатолий Чубайс: политическая жизнь в России деградировала

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс в ходе IV Международного форума по нанотехнологиям "Rusnanotech-2011" заявил, что политическое развитие в России значительно отстает от экономического.

По словам Чубайса, в последние годы экономическая жизнь в России развивалась, а политическая - деградировала. По его мнению, такая ситуация не может продолжаться долго.



"Рано или поздно эти две стороны одной медали, эти два процесса должны дополнить друг друга", - сказал Анатолий Чубайс.

IV Международный форум "Rusnanotech-2011" стартовал сегодня в Москве. Около 400 российских и зарубежных компаний представлены на выставке "RusnanotechExpo", работающей в рамках форума.