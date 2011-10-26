Родственники Муамара Каддафи обвинили НАТО в военных преступлениях. Семья ливийского полковника намерена подать иск в Международный уголовный суд в Гааге на альянс за преступление, совершенное в отношении бывшего ливийского лидера.

По словам французского адвоката семьи Муамара Каддафи Марселя Сессальди, операция по ликвидации лидера Джамахирии была спланирована НАТО, передает французская радиостанция Europe1. "Вертолеты НАТО обстреляли колонну, в которой был Муамар Каддафи. Конвой не представлял собой никакой опасности для населения. Это убийство – запрограммированная операция НАТО", – сказал защитник родственников Каддафи. Семья лидера Джамахирии также возмущена тем, что Муамара Каддафи похоронили только через пять дней после смерти, а не через день, как требуется по мусульманским обычаям.

Муамар Каддафи погиб в четверг, 20 октября. Во вторник, 25 октября, тело Каддафи было тайно захоронено в пустыне. До этого он несколько дней пролежал в холодильнике торгового центра, где на его тело мог посмотреть, и даже сфотографироваться рядом, любой.