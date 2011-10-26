Россия вызывает беспокойство у американских республиканцев

Пересмотреть отношения с Россией в свете вероятного возвращения Владимира Путина в Кремль призвали правительство США американские республиканцы.

Председатель Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер требует, чтобы Белый Дом не соглашался на присоединение России к Всемирной торговой организации, пока она не будет уважать территориальную целостность Грузии. Накануне помощник президента РФ Аркадий Дворкович заявил, что на переговорах о вступлении России в ВТО Грузия "предлагает такие формулировки в отношении Абхазии и Южной Осетии", на которые Москва не может пойти.



Бейнер заметил, что скоро, возможно, Россию возглавит человек, известный своей активной советской ностальгией. По этим причинам Спикер Палаты представителей американского Конгресса предложил включить Российскую Федерацию в список государств, которые вызывают беспокойство у США, передает "Эхо Москвы".

Республиканец Джон Бейнер, возглавляющий нижнюю палату, выступил с жесткой критикой политики "перезагрузки" отношений с Россией, проводимой администрацией Барака Обамы, заявив, что она противоречит ценностям и интересам США, передает ВВС. Он подчеркнул, что Обама закрывает глаза на политическую ситуацию в России и ситуацию с правами человека.