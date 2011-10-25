Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр России Владимир Путин во вторник провели рабочую поездку в Ставропольском крае. Посетить сельхозпредприятие "Родина" глав государства и правительства на прошлой неделе пригласил один из участников видеоконференции с региональными штабами "Единой России".

Предприятие "Родина" - одно из самых успешных в Ставропольском крае. Чистая прибыль в прошлом году - почти 100 миллионов рублей, но проблемы решены не все. Медведев и Путин обсудили с работниками сельского хозяйства перспективы развития отрасли и ситуацию на рынке зерна. Руководители государства внесли личный вклад в уборку урожая. На двух комбайнах Медведев и Путин собрали 12 тонн кукурузы. "Что мне понравилось – это абсолютно наш комбайн. Кое-какие детали не наши, но комбайн хороший. Двигатель прилично работает, хорошее ощущение внутри, кабина удобная, оборудована кондиционером и печкой", - поделился впечатлениями президент с премьером.

В начале встречи с работниками сельского хозяйства говорили о Федеральной программе поддержки села. Эта программа, действующая в стране с 2003 года, рассчитана на помощь деревенским жителям, особенно молодым, нуждающимся в собственном жилье.

Дмитрий Медведев привел данные: "Программа действует с 2003 года, и по 2010 год мы предоставили по этой программе и сделали в общей сложности 14 миллионов квадратных метров. 250 тысяч человек получили жилье. Сейчас она будет трансформироваться в новую программу - Государственную программу развития сельского хозяйства. И обязательно мы продолжим финансировать строительство жилья".

По словам главы правительства, чтобы не было избытка на внутреннем рынке, разрешен экспорт. "Экспорт примерно будет 24-25 миллионов тонн", -уточнил Владимир Путин. По его словам, в перспективе правительство будет вводить определенные ограничения - для наполнения внутреннего рынка и для поддержания резервов.

Один из вопросов, остро волнующих ставропольцев, межнациональные отношения. Ставрополье - центр Северокавказского федерального округа. "Зачастую в Ставропольском крае мы видим такую ситуацию, когда группа молодых людей из соседних республик заезжает к нам, особенно на восточную зону, и себя ведут не очень достойно", - посетовал военный комиссар Ставропольского края, член политического совета Ставропольского регионального отделения партии "Единая Россия" Герой России Юрий Эм.

По мнению Дмитрия Медведева, нужно, "если что-то случилось, жестко наказывать, привлекать к ответственности - к административной, к уголовной". Президент отметил, что нужны современные программы поддержки и адаптации молодежи, чтобы у молодых людей было нормальное образование. "И чтобы они умели себя по-человечески вести", - сказал глава государства.