В Ставрополе Медведев и Путин проведут встречу с активом "Единой России"
25 октября 2011, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Ставрополь прибыл президент России Дмитрий Медведев, здесь вместе с премьер-министром Владимиром Путиным пройдет встреча с работниками сельского хозяйства и активом партии "Единая Россия".
Президент и премьер в рамках рабочей поездки на Ставрополье проведут беседу с работниками сельскохозяйственного предприятия "Родина". Дмитрий Медведев и Владимир Путин также посмотрят, как идет уборка урожая кукурузы.
Кроме того, президент РФ намерен посетить в Ставрополе региональный сосудистый центр и провести встречу с губернатором края Валерием Гаевским.
По данным опросов общественного мнения, партия власти на Ставрополье занимает только третье место, уступая КПРФ и ЛДПР, передают Вести.ру.