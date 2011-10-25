В Ставрополь прибыл президент России Дмитрий Медведев, здесь вместе с премьер-министром Владимиром Путиным пройдет встреча с работниками сельского хозяйства и активом партии "Единая Россия".



Президент и премьер в рамках рабочей поездки на Ставрополье проведут беседу с работниками сельскохозяйственного предприятия "Родина". Дмитрий Медведев и Владимир Путин также посмотрят, как идет уборка урожая кукурузы.



Кроме того, президент РФ намерен посетить в Ставрополе региональный сосудистый центр и провести встречу с губернатором края Валерием Гаевским.



По данным опросов общественного мнения, партия власти на Ставрополье занимает только третье место, уступая КПРФ и ЛДПР, передают Вести.ру.