Россия не имеет никаких намерений вступать в Евросоюз - МИД РФ

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Анвар Азимов заявил во вторник в Москве, что у России нет никаких намерений вступать в Евросоюз.



На встрече с журналистами, дипломат сказал: "У Москвы нет никаких намерений вступать в Европейский союз. У самого ЕС, похоже, также нет такого желания. Но диалог должен быть, и он должен быть взаимовыгодным. И пока мы видим положительные тенденции".



Кроме того, по словам Анвара Азимова, ЕС пока не готов к переходу на безвизовый режим с Россией. Препятствия в этом вопросе наблюдаются со стороны порядка десяти государств, "прежде всего, это страны Балтии и Восточной Европы".



Но основная сложность заключается в том, что Россия настаивает на политической формулировке о том, чтобы за согласованием перечня шагов о переходе к отмене виз и их выполнением, незамедлительно последовали бы переговоры по выработке самого соглашения, пояснил представитель МИД РФ. В свою очередь, страны Шенгенской зоны предлагают согласовать шаги для перехода к безвизовому режиму, но решать вопрос о выработке соответствующего соглашения только после того, как эти шаги будут выполнены, передает ИТАР-ТАСС.