Медведев поручил найти и наказать продавших «посольские» земли (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение главе правительства Владимиру Путину и мэру Москвы Сергею Собянину до 15 декабря подготовить предложения по наказанию чиновников, виновных в незаконной передаче «посольских» земель, отведенных в столице под строительство иностранных посольств, коммерческим фирмам.

Медведев подписал поручение «в связи с обеспечением выполнения обязательств Российской Федерации по межправительственным соглашениям». Глава государства также поручил генпрокурору Юрию Чайке проверить на законность действия властей Москвы и Одинцовского района Подмосковья в связи с регистрацией прав собственности на земельные участки.

Генпрокурору Юрию Чайке также поручено проверить законность действий московских властей в 2004 году - тогда они отказались от иска об истребовании земель. Это район на берегу реки Сетунь. По международным договоренностям, там должны были возвести диппредставительства 12 государств. Но Москомрегистрация передала права собственности нескольким коммерческим предприятиям. Альтернативного варианта дипломатам не предоставили.